Серия предлагает улучшения в пяти ключевых областях, включая скорость, цветопередачу и управление

ASUS официально представила новое поколение игровых мониторов под названием TUF Gaming Series Five. В линейку войдут более 20 моделей, каждая из которых получит обновления в пяти ключевых аспектах: высокая частота обновления экрана, улучшенная цветопередача, технологии сглаживания размытости, ИИ-помощь в игре и удобство настройки через фирменное ПО.

Флагман серии — VG27AQML5A. Это 27-дюймовый QHD-монитор с рекордной для массовых моделей частотой обновления 300 Гц и временем отклика 0.3 мс. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, что обеспечивает плавную картинку без разрыва кадров.

Технология ELMB Sync устраняет шлейфы при движении объектов, а охват 95% DCI-P3 делает цвета яркими и насыщенными. Дополнительно добавлены функции искусственного интеллекта, такие как Dynamic Crosshair (автоматическая смена цвета прицела) и Dynamic Shadow Boost (повышение яркости тёмных участков).

Ещё одна заметная модель — VG34WQML5A. Это широкоформатный 34-дюймовый VA-монитор с разрешением QHD и частотой 250 Гц (в режиме разгона). У него время отклика всего 0.5 мс, также реализованы FreeSync Premium и ELMB Sync. Как и флагман, он охватывает 95% DCI-P3 и работает с DisplayHDR 400, что гарантирует глубокий чёрный цвет и хороший контраст.

Все модели совместимы с программой ASUS DisplayWidget Center — это программное обеспечение позволяет настраивать параметры монитора прямо с помощью мыши, импортировать профили от других пользователей и своевременно обновлять прошивку. Такой подход делает процесс персонализации простым и доступным даже для новичков.