Новые инструменты ускоряют трассировку лучей и работу с текстурами на GPU

Компания Microsoft представила два новых обновления для DirectX Agility SDK, которые открывают дополнительные возможности разработчикам игр и приложений. Версия 1.717-preview добавляет поддержку Shader Execution Reordering (SER) и Cooperative Vectors — технологий, которые позволяют более эффективно использовать вычислительные мощности графических процессоров.

SER позволяет менять порядок выполнения шейдерных потоков, чтобы снизить количество бесполезных вычислений, возникающих из-за расхождений в обработке. По данным Microsoft, это может улучшить производительность в сценах с трассировкой лучей до двух раз. Также в этой версии SDK появились новые функции кодирования видео: поддержка HEVC Reference List, двухпроходная кодировка с низким разрешением и метрики PSNR для оценки качества вывода.

Второе обновление, 1.616-retail, внедряет Opacity Micromaps (OMM) — технологию, которая оптимизирует обработку полупрозрачных объектов, таких как листва или заборы, без использования ресурсоёмких AnyHit-шейдеров. Это даёт возможность GPU пропускать лишние вычисления и повышает общую производительность. В демонстрации от NVIDIA FPS вырос с 55 до 90 просто после активации OMM.

Также добавлена поддержка D3D12 Tiled Resource Tier 4, что позволяет более гибко работать с текстурами и мипмапами. Это открывает пространство для тонкой настройки шейдеров и снижает объём используемой памяти. Уже сейчас эту функцию поддерживают видеокарты NVIDIA, а Intel и AMD готовят обновления драйверов — последняя планирует их выпустить к началу июня 2025 года.

Эти изменения говорят о том, что Microsoft продолжает развивать DirectX как платформу, где трассировка лучей становится не только визуальной составляющей, но и реально оптимизированной частью движка. А значит, будущие игры и приложения смогут выглядеть лучше и работать быстрее, особенно если использовать последние поколения GPU от NVIDIA, AMD и Intel.