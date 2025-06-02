Новые игровые мониторы с технологией TrueBlack Glossy поступят в продажу в августе.

Спустя месяц после анонса линейки игровых мониторов Asus ROG Strix OLED, наконец стали известны их цена и ориентировочная дата выхода. Обе модели оснащены технологией TrueBlack Glossy, разработанной совместно с LG Display. Это новая оптическая пленка с нулевым уровнем матовости, которая сохраняет насыщенность черного цвета и улучшает контрастность даже при ярком освещении.

По данным TFTCentral, модель XG32UCWMG (с разрешением 1080p и частотой обновления 240 Гц) будет стоить $799. Более продвинутая версия XG32UCWG с разрешением 1440p и тем же уровнем обновления — $949. Обе модели должны появиться в продаже в США уже в августе.

Это делает новые мониторы заметно доступнее предыдущего флагмана ROG Swift OLED PG32UCDM, который до сих пор стоит почти $980 на Amazon. При этом TrueBlack Glossy обещает лучшую передачу чёрных оттенков и уменьшение бликов, что особенно важно для геймеров, которые играют при различном уровне освещения.