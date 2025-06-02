Платформа даёт возможность получать советы от Аристотеля, Сунь-цзы и других через голосовые чаты.

Компания Historic Mentor запустила новую платформу, которая позволяет пользователям общаться через ИИ с личностями исторических фигур. В их числе — Аристотель, Сократ, Наполеон, Сунь-цзы и другие мыслители, чьи знания и стиль общения были восстановлены на основе известных текстов и записей.

Сервис работает через голосовые чаты, где пользователи могут задавать вопросы и получать ответы от «наставников». Платформа сохраняет историю разговоров и учитывает контекст, чтобы давать более персонализированные рекомендации. Позже планируется добавить поддержку видеочатов, хотя точные сроки пока не объявлены.

Цель проекта — помочь людям развивать ясность мышления, дисциплину, внутреннее спокойствие и гармонию в повседневной жизни. Для этого используются методы и философии, которые прославили этих личностей. Зарегистрироваться можно через официальный сайт, где открыт предварительный доступ по системе вейтлистов.