Это может стать началом новой эпохи, когда даже топовые модели Xperia будут выпускаться через OEM-партнёров.

По информации японского издания Sumahodigest, Sony официально прекратила производство смартфонов на собственных заводах. Обновление на сайте компании показало, что телефоны больше не числятся среди выпускаемых продуктов на фабриках в Таиланде и Китае. Это подтверждает слухи о том, что Xperia 1 VII — первый флагманский смартфон Sony, который был изготовлен не самой компанией, а сторонним производителем (OEM), хотя проект всё ещё разрабатывался по её техническим заданиям.

Ранее Sony была известна тем, что контролировала процесс сборки своих топовых моделей самостоятельно, чтобы обеспечить высокий уровень качества. Однако с переходом к партнёрскому производству компания, видимо, убедилась в том, что OEM-производители могут соответствовать её стандартам.

Новый подход может быть частью более широкой стратегии сокращения затрат или перераспределения ресурсов внутри компании. Хотя точные причины пока не раскрыты, такой шаг указывает на то, что Sony продолжает снижать свою вовлечённость в массовое производство мобильных устройств, оставаясь ответственной лишь за проектирование и брендирование.