Показ состоится 8 июня и станет началом мирового турне, посвящённого игре.

Легендарный разработчик Hideo Kojima примет участие в главном игровом событии лета — Summer Game Fest. Вместе с журналистом и продюсером Джорданом Кейгли он проведёт специальную презентацию Death Stranding 2: On the Beach , которая состоится 8 июня в 19:00 по времени Тихоокеанского побережья (полночь по московскому времени).

Презентация обещает стать эксклюзивной — зрители увидят новые материалы, которых ещё не было нигде ранее. Хотя точное содержание пока держится в секрете, ожидается, что помимо самого Кодзимы и Кейгли, на сцене появятся и другие участники проекта. Скорее всего, это актёры, принимавшие участие в создании игры. Имя Мадсона Томпкинса, сыгравшего Сэмми, также может быть раскрыто в рамках этого события.

Мировой тур презентаций начнётся с SGF, а затем продолжится в других регионах. Хотя официального релиза пока нет, сам факт выступления на крупнейшей площадке подтверждает, что игра находится в финальной стадии разработки.