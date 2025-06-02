Новая политика распространяется только в Китае и предлагает до 10 лет покрытия

Компания MSI объявила о значительном обновлении своей гарантийной программы для блоков питания. Теперь, если неисправный блок питания стал причиной выхода из строя других компонентов ПК, компания готова компенсировать ущерб — в зависимости от срока владения и типа PSU.

Согласно новым правилам, опубликованным на Bilibili, MSI будет сотрудничать с независимыми сервисными центрами, чтобы установить, действительно ли неисправность блока питания привела к повреждению других деталей системы. Если это подтвердится, пользователь может рассчитывать на один из пяти вариантов компенсации: от замены аналогичным компонентом до частичного возмещения стоимости. Процент компенсации зависит от времени покупки:

В первый год — 100%

Во второй и третий годы — 90%

С четвёртого года и до окончания срока гарантии — 75%

Такая система затрагивает все блоки питания серии Gold и выше, включая Platinum и Titanium версии. Большинство из них имеют десятилетнюю гарантию, а значит, защита распространяется на длительный срок.

Это решение примечательно тем, что большинство производителей ограничивают гарантию только самим блоком питания. MSI же пошла дальше, показывая, что готова отвечать за возможные последствия поломки своих устройств. Это может стать важным фактором при выборе блока питания, особенно для тех, кто строит систему самостоятельно и хочет быть уверенным в надёжности каждого компонента.





Важно отметить, что пока эта политика действует только в Китае. Но даже так, она демонстрирует растущую заботу о пользователях и стремление выделиться среди конкурентов. И хотя глобального запуска пока нет, такой шаг может вдохновить других производителей на пересмотр своих подходов к гарантии и клиентской поддержке.