Новые iChill Frostbite Pro версии выполнены в одинарном слоте для плотных GPU-конфигураций

Компания Inno3D анонсировала обновление своей линейки видеокарт с водяным охлаждением — iChill Frostbite Pro. Теперь модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будут доступны в одинарном слоте, что открывает возможность устанавливать до четырёх таких видеокарт в одном ПК, без перегрева и лишнего занимаемого места.

Эти кулеры разработаны совместно с Alphacool и используют специальные водоблоки без акрила, что делает их более надёжными и технологичными. На лицевой части водоблока нанесён карбоновый рисунок, а разъёмы переместились на заднюю часть платы, освободив пространство спереди. Обе модели получили фирменную систему охлаждения, индивидуальную печатную плату и металлическую тыльную крышку, которая помогает отводить тепло не только с чипа, но и с других компонентов.

Также сообщается, что частотные показатели этих видеокарт будут немного выше, чем у стандартных моделей, что может быть важно для тех, кто использует их в задачах ИИ или вычислениях общего назначения. Цена, как и ожидалось, будет выше базовой линейки, хотя точные данные пока не раскрыты.

Важно отметить, что такие решения ориентированы не только на геймеров, но и на пользователей, которым нужны мощные GPU в составе рабочих станций или серверов. Одиночный слот позволяет эффективнее использовать пространство внутри корпуса.

Alphacool также представила свои новые водоблоки Apex, Core и ES, которые уже используются в этом проекте. Это говорит о тесном сотрудничестве между компаниями и развитии решений, которые могут масштабироваться под разные задачи.

iChill Frostbite Pro продолжает традицию Inno3D создавать продукты, сочетающие высокую производительность и эстетику. А теперь ещё и с возможностью строить системы с несколькими GPU без потери стабильности и контроля над температурой.