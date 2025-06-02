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ddr22
AURAS представляет новые системы охлаждения для видеокарт NVIDIA и AMD
Новинки включают решения с поддержкой высоких TDP и модули с RGB-подсветкой

На выставке Computex 2025 тайваньский производитель AURAS представил свои последние разработки в сфере систем охлаждения. Среди самых заметных новинок — система для будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX следующего поколения, которая способна рассеивать до 600 Вт тепла. Это указывает на то, что флагманские GPU от NVIDIA могут быть ещё более энергоёмкими, чем раньше. Решение использует трёхвентиляторный дизайн в форм-факторе 3.75 слотов, оснащено испарительной камерой и квадратными тепловыми трубками для улучшения теплоотвода. Также в наличии RGB-подсветка.

 

Кроме NVIDIA, AURAS показала систему охлаждения для видеокарты AMD Radeon RX 9070, которая работает с чипами RDNA 4 и рассчитана на TDP до 350 Вт. Эта модель имеет трёхвентиляторную конструкцию в 2.8 слота и семь тепловых трубок с двойным конденсатором, обеспечивающих эффективный воздушный поток и снижение теплового сопротивления. Как и у NVIDIA-решения, здесь присутствует ARGB-освещение.

 

Ещё одной интересной демонстрацией стало водяное охлаждение для материнских плат. Оно охватывает всю поверхность, включая VRM и M.2-разъёмы, и выполнено в стиле full-cover с акриловой прозрачной крышкой, внутри которой установлена светодиодная подсветка. Плата, на которой продемонстрировано решение, имела сокет AM5, но компания подтвердила, что аналогичные системы разрабатываются и для процессоров Intel.

 Также была показана новая AIO-система охлаждения с радиатором из алюминия объёмом 360 мм, способная охладить до 253 Вт. Она получила Infinity Mirror-дизайн и ARGB-подсветку, что делает её не только функциональной, но и визуально эффектной.

 Все эти технологии говорят о том, что рынок охлаждения продолжает развиваться вместе с ростом мощности современных компонентов. AURAS предлагает решения, которые готовы к работе с самыми горячими чипами и видеокартами, при этом сохраняя стиль и возможность персонализации. Если вы строите систему, где важны производительность и внешний вид, такие инновации могут стать отличным выбором.

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