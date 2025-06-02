Решение может улучшить кооперативный опыт, несмотря на отсутствие официальной поддержки

Несмотря на то, что ELDEN RING: Nightreign вышла с поддержкой только одиночного режима и ограниченным сетевым опытом, сообщество уже взялось за дело. На YouTube появилось видео от моддера Yui, в котором демонстрируется работающий прототип режима для двоих игроков. Этот мод позволяет проходить игру вдвоём без участия официального сервера матча.

Важно отметить, что запуск мода деактивирует систему Easy Anti Cheat, что открывает дверь для использования других пользовательских правок. Однако сам мод пока недоступен для загрузки — он находится на ранней стадии разработки. Тем не менее, его появление стало важным шагом к тому, чтобы сделать игру более социальной и доступной для тех, кто хотел бы играть с напарником.

Ранее разработчики FromSoftware и Bandai Namco намекали, что возможность игры вдвоём может быть добавлена в будущем обновлении. Но если официальный патч задерживается, то фанатские решения могут стать временной заменой. Особенно это важно для PC-пользователей, которые чаще открыты к экспериментам с модами.

Однако не все проблемы можно решить таким образом. Например, отсутствие кросс-платформенного мультиплеера остаётся вне досягаемости модов. Это требует изменений на уровне движка и серверной инфраструктуры. Надеяться приходится именно на команду разработчиков.

ELDEN RING: Nightreign уже заявила о себе как об игре с жестокими испытаниями и суровыми условиями. А значит, если вы хотите попробовать пройти её вместе с другом, стоит следить за новостями моддингового сообщества. Возможно, они предложат решение раньше, чем это сделают сами разработчики.