Новый оркестратор обещает упростить управление обновлениями и снизить нагрузку на систему

Компания Microsoft продолжает совершенствовать процесс обновления Windows 11. В новой стратегии — не просто обновлять операционную систему и драйверы, но и интегрировать в этот процесс приложения. Такой подход должен сделать обновления более согласованными, снизить нагрузку на ресурсы ПК и уменьшить количество конфликтующих уведомлений от разных программ.

В своём официальном блоге Microsoft объяснила, что текущая система обновлений фрагментирована: каждое приложение или средство управления может использовать свой собственный механизм установки обновлений. Это приводит к скачкам использования ЦП, увеличению нагрузки на сеть, путанице у пользователей и сложностям у ИТ-администраторов. Новый компонент, названный Windows Update orchestration platform, призван объединить всё это в одну централизованную систему.

Сейчас эта функция доступна в виде ранней версии для разработчиков. Те могут подключаться к платформе через API Windows Runtime и команды PowerShell, чтобы передавать информацию о своих обновлениях. Пользователи по-прежнему сохранят контроль над тем, когда именно устанавливать обновления, но сам процесс будет происходить в рамках единого механизма, который Microsoft называет «экологичным» и учитывающим состояние системы.

Интересно, что компания не собирается отказываться от Microsoft Store как основного источника приложений. Новая система работает с ним параллельно, дополняя возможности управления. Это говорит о том, что Microsoft делает шаг в сторону более комплексного подхода к экосистеме Windows, где всё — от драйверов до софта — находится под контролем одной платформы.

Хотя точные сроки общего запуска пока не объявлены, уже сейчас ясно одно: цель компании — создать более предсказуемую и стабильную среду обновления, где обновления не будут мешать работе, а наоборот — помогать ей. И если Microsoft справится с этой задачей, пользователи смогут забыть о хаосе из уведомлений и перезагрузок, который часто сопровождает современные обновления.