Разница между 8 ГБ и 16 ГБ моделями может быть больше, чем просто объём памяти

Китайский производитель видеокарт Yeston опубликовал информацию о своих моделях Radeon RX 9060 XT на сайте JD.com. В преддверии официального запуска AMD, намеченного на 5 июня, компания заявила о начале поставок своей версии GPU 7 июня — но только на внутреннем рынке.

В продаже появились несколько вариантов реализации: GAEA и Game Ace. Среди них выделяются две модели — GAEA 16 GB и GAEA 8 GB. Хотя обе используют один и тот же чип Navi 44 XT, их тактовые частоты отличаются. Версия с 16 ГБ видеопамяти имеет повышенные показатели: буст-частота 3230 МГц, игровая — 2620 МГц. У младшей версии (8 ГБ) эти значения ниже — 3130 МГц и 2530 МГц соответственно. Такой разброс ставит под сомнение точность указанных характеристик, поскольку другие AIB-производители пока не демонстрировали таких различий внутри одной линейки.

Также представлены более декоративные решения: трёхвентиляторная модель Game Ace White предлагается только с 8 ГБ памяти по цене 2649 юаней (~$370), без заводского разгона. Это говорит о том, что она рассчитана на тех, кто ценит внешний вид, но не готов платить за максимальную производительность.

Флагманской моделью стала Game Ace OC 16 GB, украшенная ARGB-подсветкой. Её стоимость составляет 3099 юаней (~$430), а частотные показатели самые высокие: до 3320 МГц в бусте и 2780 МГц в играх. Это делает её привлекательной для энтузиастов, которые хотят получить максимум от своего оборудования.

Хотя данные о частотах могут быть неточными, факт остаётся фактом: Yeston предлагает разные подходы к дизайну и производительности. И если вам важен объём памяти и возможность работать на повышенных частотах, то выбор становится не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Это ещё не полноценный релиз, но уже сейчас ясно одно: даже в рамках одного поколения видеокарт можно найти существенные отличия, если внимательно следить за предложениями разных брендов. А значит, при выборе новой GPU стоит сравнивать не только цены, но и конкретные характеристики.