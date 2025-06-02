Карта выглядит как реальное воплощение профессионального решения на базе архитектуры RDNA 4.

Недавно AMD анонсировала свой новый профессиональный графический ускоритель — Radeon AI PRO R9700 с 32 ГБ памяти GDDR6. Это первое решение RDNA 4, ориентированное не на геймеров, а на задачи машинного обучения и вычислений общего назначения. Хотя официальные образцы пока недоступны для покупки, в Сети появилась информация о том, что PowerColor уже работает над своей версией этой видеокарты.

По данным VideoCardz, сайт PowerColor был обновлён, и на нём можно было увидеть изображение, почти полностью повторяющее официальный рендер AMD. Отличия минимальны: логотип AIB заменил фирменную надпись AI PRO, а на лицевой стороне вентилятора появился стикер с фирменным дизайном компании. В остальном, включая компоновку и использование системы охлаждения типа blower, карта повторяет предыдущие изображения от AMD.

Такое совпадение вызвало интерес у энтузиастов, так как ранее считалось, что эта модель будет доступна только через партнёров и лишь в ограниченных объёмах.

Стоит отметить, что ещё до этого некоторые слухи указывали на возможность появления RX 9070 XT(X) с тем же количеством памяти. Однако теперь ясно, что это были ошибочные интерпретации информации, связанной именно с Radeon AI PRO R9700.

Ожидается, что AMD и её партнёры начнут продавать финальные версии этих карт в июле.