Новинка предлагает беспроводное управление, индивидуальную настройку.

Компания LIAN LI расширяет линейку своих вентиляторов моделью UNI FAN SL-INFINITY Wireless.

Главной особенностью стало наличие трёх независимо управляемых зон RGB-подсветки. Пользователи могут персонализировать каждый участок через обновлённое приложение L-Connect 3. Также реализован двухсторонний infinity-дизайн: каждая сторона имеет свой уникальный визуальный стиль,.

В отличие от других решений, новый SL-INFINITY Wireless совместим с любой стороной вентилятора — благодаря универсальному приёмнику, который можно установить с любого края. Для питания используется модернизированный 4-контактный кабель, который определяется как PWM-устройство в BIOS, а также дополнительный хвостовой PWM-кабель.

Беспроводное управление осуществляется через технологию L-Wireless SYNC (2.4 ГГц), которая позволяет контролировать скорость вращения и подсветку без центрального хаба.

UNI FAN SL-INFINITY Wireless доступны в комплектах по три и по одному вентилятору. Цены составляют $104.99 за 3 штуки и $31.99 за один. Версии представлены в чёрном и белом цветах, с обычным или обратным направлением воздушного потока. Предзаказ начался 30 мая 2025 года.