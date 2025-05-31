Стремление к конкуренции с SteamOS может повлиять на сроки выхода игровых продуктов Microsoft

В условиях растущей популярности портативных игровых устройств на базе SteamOS, таких как Lenovo Legion Go S, Microsoft пересматривает свои планы на будущее. По информации от инсайдера Jez Corden, компания может временно отложить анонс нового поколения Xbox, чтобы сосредоточиться на оптимизации Windows для портативных решений.

Одной из ключевых причин стало то, что устройства на SteamOS показывают заметный прирост в производительности и автономности. Это создаёт давление на Microsoft, которая работает над собственным проектом портативного геймпада — так называемым Project Kennan, создаваемым совместно с Asus. Хотя изначально он должен был выйти в 2025 году, точная дата пока не объявлена.

Также говорится о другом проекте — отдельном портативном устройстве, выпускаемом непосредственно Microsoft. Его планировали на 2027 год, но теперь его развитие зависит от того, насколько эффективно Windows сможет конкурировать с альтернативными системами. Важным направлением стало улучшение интерфейса: цель — сделать его более удобным и понятным для геймеров, чем стандартная версия Windows позволяет сейчас.

При этом UI-улучшения вряд ли смогут закрыть разницу в производительности между Windows и SteamOS. Последняя демонстрирует лучшую оптимизацию и энергоэффективность. Valve также активно работает над тем, чтобы внедрить SteamOS в новые портативные устройства на базе процессоров AMD Ryzen.

Несмотря на это, Windows остаётся лидером по совместимости: большинство современных игр уже поддерживаются без дополнительной адаптации. Однако если Microsoft хочет сохранить позиции, ей нужно сократить разрыв в опыте использования и повысить общую стабильность системы для мобильных задач.

Отложенный запуск Xbox-портативки даёт компании время на корректировку стратегии. Возможно, это позволит создать более сбалансированное решение, которое будет одновременно мощным, доступным и удобным. А значит, вместо скорого релиза мы можем увидеть глубокую переработку подхода к портативному геймингу под эгидой Windows.