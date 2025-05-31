Новинка получит 12.5-дюймовый LCD-экран и, вероятно, будет дешевле Pad 7 Ultra

Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку планшетов. После недавнего анонса Pad 7 Ultra в Сети появилась информация о новом устройстве — Pad 7S Pro. Оно было замечено в базе китайских сертификатов под моделью 25053RP5CC, что указывает на его скорое появление. Также ранее устройство встречалось на сайте 3C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, как у Ultra-версии.

Главным отличием от Pad 7 Ultra стал экран: вместо OLED здесь будет использоваться LCD-панель диагональю 12.5 дюйма. Это делает его менее контрастным, но более доступным решением. По предварительным данным, стоимость Pad 7S Pro будет ниже, чем у Ultra, что может сделать его интересным вариантом для тех, кто ищет флагманские функции без максимальной цены.

Чипсет пока остаётся загадкой. Известно, что это не Snapdragon 8 Elite, но рассматриваются два варианта: собственный XRing O1 или MediaTek Dimensity 9400. Оба подходят для современных требований к производительности и энергоэффективности, особенно при работе с графикой и мультимедиа.

Дата выхода пока не объявлена, но есть предположение, что релиз состоится в конце июня одновременно с Mix Flip 2. Глобальный запуск возможен позже, возможно, вместе с серией Xiaomi 15T. Пока сложно сказать, станет ли он популярным за пределами Китая, но уже сейчас ясно одно: Xiaomi продолжает развивать планшетную линейку, предлагая разные решения для разных задач.

Это устройство — попытка найти баланс между качественным экраном, мощной начинкой и адекватной ценой. И если вы следите за рынком Android-планшетов, то стоит обратить внимание на ещё одну ступень в иерархии мобильных вычислений от Xiaomi.