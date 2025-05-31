Спортивные модели с поддержкой приливов и лунного календаря выделяются ярким дизайном и водонепроницаемостью до 200 м

Компания Casio расширила линейку спортивных часов G-Shock, представив новую серию G-Lide GLXS5610. Две модели — GLXS5610-2 (в синем) и GLXS5610-4 (в розовом) — теперь доступны в США по цене $99. Они созданы совместно с профессиональной серфингисткой Bettylou Sakura Johnson, а дизайн вдохновлён гавайскими цветами.

Эти часы предлагают функции, полезные для любителей активного отдыха и серфинга: график приливов и отливов, данные о лунных фазах, возможность отслеживать время погружения и интервалы между ними. Также здесь есть секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта на 24 часа, три будильника и ежечасный сигнал времени.

Корпус выполнен из смолы и биосмолы, что делает его лёгким и экологичным. Размеры составляют 45.7 x 40.5 x 11.9 мм, вес — всего 41 грамм. Устройство защищено от воды до 200 метров, что позволяет использовать их даже в сложных условиях.

Дисплей с белой LED-подсветкой обеспечивает хорошую читаемость в темноте. Подсветка регулируется по длительности. Батарейка CR1616 рассчитана примерно на три года автономной работы. Часы поддерживают World Time и работают с 48 городами по всему миру.

Хотя сейчас они доступны только через официальный сайт Casio в США, не исключено, что в будущем эти модели появятся и в других регионах. Это устройство подойдёт как спортсменам, так и тем, кто просто ценит яркий стиль и надёжность в воде. Судя по всему, Casio продолжает развивать нишевые версии G-Shock, делая их не просто аксессуаром, но и инструментом для конкретных видов деятельности.