Новинка сочетает уникальный дизайн, функции дайвера и Tough Solar зарядку

Согласно новым утечкам, Casio работает над особенной версией своих Frogman-часов — моделью GW-8200TPF Poison Dart. Информация о ней появилась благодаря Instagram-пользователю kosutasu300, который опубликовал изображения, предположительно, будущего устройства. Дизайн часов основан на образе ядовитой лягушки.

Это не первая ограниченная версия Frogman. В 2023 году вышла GW-8200K-9, посвящённая 30-летию серии. Теперь же Casio делает ставку на природные мотивы и брутальный внешний вид. На циферблате, судя по изображениям, можно увидеть фирменный логотип Frogman на фоне LED-подсветки.

В технической части часы сохраняют всё, что делает серию популярной среди любителей активного отдыха. Это водонепроницаемость до 200 метров, отслеживание времени погружения и интервалов между ними, возможность хранить данные о десяти погружениях, график приливов и информацию о лунных циклах. Также здесь будут таймер, секундомер, будильник и Tough Solar — подзарядка от света, которая продлевает срок службы аккумулятора.

Хотя официального анонса пока нет, слухи указывают на возможный релиз осенью 2025 года. Цена тоже остаётся неизвестной, но если ориентироваться на предыдущую версию (около $550), то новинка будет относиться к категории премиум-акксессуаров.