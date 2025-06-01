Новинка тоньше предыдущей версии и предлагает улучшенные показатели мощности и безопасности

Компания Xiaomi представила новый портативный аккумулятор — Magnetic Ultra-thin Power Bank ёмкостью 5000 мА·ч. Толщина устройства составляет всего 8.7 мм, что делает его на 27.5% тоньше предыдущей версии.

Особенностью новинки стал магнитный крепёж с силой удержания 10 Н, который позволяет фиксировать совместимые смартфоны для беспроводной зарядки. Поддерживается мощность до 15 Вт при таком способе, а через USB-C можно получить до 22.5 Вт. Также реализована поддержка популярных протоколов быстрой зарядки: PD 3.0 (PPS), QC 3.0 и AFC.

Внутри установлен литий-ионный аккумулятор на основе оксида кобальта, который, по заявлению компании, сохраняет не менее 80% своей ёмкости после 300 циклов перезарядки. Для контроля температуры используются два NTC-датчика, которые проверяют нагрев 12 000 раз в минуту.

Индикатор заряда реализован через светодиодные точки, а внешний вид доступен в четырёх цветах: чёрном, синем, золотом и фиолетовом. Габариты составляют 102 x 69.6 мм.

Стоимость в Китае — 199 юаней (~$28). Пока неизвестно, когда устройство появится за пределами страны, но учитывая, что предыдущая модель уже продавалась в Европе, шанс есть. Цена в Германии на старую версию — €29.99.