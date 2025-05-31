Слухи указывают на обновление экрана и ёмкости батареи для следующего поколения бюджетника

По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, Honor работает над обновлением своей бюджетной линейки смартфонов — X70. Ожидается, что новая модель получит AMOLED-дисплей диагональю около 6.8 дюйма с разрешением 1.5K, что станет значительным улучшением по сравнению с предыдущим поколением, где использовался LCD.

Ещё одной важной особенностью устройства должен стать аккумулятор ёмкостью не менее 7000 мА·ч. Это превышает показатель предыделя X60 и говорит о стремлении компании сохранить фокус на автономности даже в самых простых моделях. При этом, несмотря на обещанные улучшения, стартовая цена, как ожидается, останется на уровне прошлого поколения — от 1199 юаней (~$167), что делает её интересной для покупателей вроде пользователей в Индии, Европе и России.

Предполагается, что смартфон выйдет во втором полугодии 2025 года, возможно, одновременно с более дорогой версией X70 Pro. Он будет работать под управлением Magic OS 9 с самого начала, что обеспечит современный программный интерфейс.

Интересно, что этот переход к AMOLED в бюджетном сегменте может быть сигналом завершения эпохи LCD в смартфонах. По словам того же источника, такие панели могут исчезнуть с рынка мобильных телефонов, хотя они ещё могут использоваться в недорогих планшетах.

Такие изменения говорят о том, что Honor продолжает развивать линейку X-серии, предлагая пользователям больше технологий за те же деньги. И если информация подтвердится, то X70 станет заметным шагом вперёд для тех, кто ценит яркий экран и долгую работу от батареи, но не готов переплачивать за это.