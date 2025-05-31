Компания постепенно уменьшала роль подсветки, и теперь полностью от неё откажется

Спустя несколько лет после дебюта Nothing Phone (1), компания Nothing объявила о закрытии проекта Glyph Interface — фирменной системы светодиодов на задней панели, которая реагировала на уведомления, звонки и другие события. Впервые эта функция появилась как ключевая особенность бренда, позволяя пользователям взаимодействовать с устройством через световые сигналы. Со временем её доработали, добавив интеграцию с приложениями вроде камеры или Uber, где светодиоды могли работать как своего рода индикатор прогресса.

Однако в новом сообщении от компании, опубликованном в X, говорится прямо: «мы убили Glyph Interface». К этому уже давно шли предпосылки. В прошлом году сокращённая версия с трейлерами из трёх светодиодов появилась в Nothing Phone (2a). То же решение сохранилось в новых моделях этого года — Phone (3a) и Phone (3a Pro, которые предлагают лишь частичное освещение в верхней части корпуса.

Это говорит о том, что бренд пересматривает своё видение дизайна. Возможно, отказ связан с желанием сделать новые устройства тоньше, легче и технологичнее. При этом Nothing подчеркнула, что внешний вид всё ещё остаётся важным элементом: новый тизер Nothing Phone (3) демонстрирует сохранение прозрачного стиля, хотя и без фирменной полосы подсветки.

Такое решение может разочаровать поклонников, которым нравилось уникальное оформление и реакция телефона на повседневные действия. Но это также показывает, что компания продолжает эволюционировать, двигаясь к более минималистичному подходу. Возможно, вместо световых эффектов Nothing сосредоточится на других аспектах дизайна, материалах или программных возможностях.

Впрочем, если вы любите стиль, но не готовы платить за него дополнительную толщину и цену, то новый курс Nothing может вам понравиться. А если вы были фанатом Glyph Interface — это конец эпохи. Компания ушла от идеи, которая делала её смартфоны узнаваемыми, но, возможно, нашла новую черту, которая заменит старую.