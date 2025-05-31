Новинка предлагает мощный чип, сверхъяркий дисплей и рекордную ёмкость аккумулятора

Компания Realme выпустила новый смартфон среднего уровня — Neo7 Turbo. Он позиционируется как серьёзный конкурент таким моделям, как Xiaomi Civi 5 Pro и OnePlus Ace 5 Racing Edition, но по более доступной цене. В основе устройства — топовый процессор MediaTek Dimensity 9400e, который обеспечивает высокую производительность в играх и повседневных задачах.

Экран стал одним из самых больших среди новинок: диагональ 6.8 дюйма, разрешение Full HD+ и частота обновления 144 Гц делают его не только большим, но и отзывчивым. Пиковая яркость заявлена на уровне 6500 нит, хотя в реальных условиях она составляет около 1800 нит, что всё равно является отличным показателем для уличного использования.

Ещё одна сильная сторона — аккумулятор. Ёмкость 7200 мА·ч позволяет рассчитывать на длительное время автономности, а поддержка зарядки мощностью 100 Вт гарантирует быстрое восстановление энергии. Однако такой объём батареи сказался на толщине корпуса — устройство получилось относительно массивным, 8.6 мм. Также отсутствует беспроводная зарядка, что может быть минусом для некоторых пользователей, особенно учитывая стилизованный задний дизайн, напоминающий решения Nothing.

Камера у Neo7 Turbo стандартная для класса: 50 МП основной модуль с оптической стабилизацией и 8 МП ультраширик — это лучше, чем у предыдущих версий, но хуже, чем у некоторых конкурентов. Фронтальная камера — 16 МП, не выделяется особой детализацией по сегодняшним меркам.

Стоимость базовой версии (12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ) составляет 1700 юаней (~$237), что делает её одной из самых выгодных покупок в этом сегменте. Это устройство для тех, кто хочет получить максимум возможностей за свои деньги: большой экран, мощный чип, долгий запас энергии и современная система охлаждения. Да, он не самый тонкий и не самый лёгкий, но за эти деньги можно простить такие недостатки.

Realme Neo7 Turbo продолжает традицию «флагман-убийц» — устройств, которые предлагают почти топовые характеристики за половину цены. И если вы ищете телефон для игр, стриминга и повседневного использования без лишних наворотов, этот вариант заслуживает внимания.