Новинка сочетает высокий уровень яркости, производительную платформу и поддержку удалённого доступа к ПК

Vivo официально представила новый планшет — Pad5, который позиционируется как устройство для развлечений и игр. Он заполнит нишу между Pad SE и Pad5 Pro, предлагая современные характеристики по более доступной цене. Основная цель — конкурировать с такими моделями, как Samsung Galaxy Tab S10 Plus.

Устройство выполнено в алюминиевом корпусе размером 266 x 192 x 6.62 мм и весом 590 граммов. В основе — 12.1-дюймовый дисплей с необычным соотношением сторон 7.1:5 и разрешением 2800x1968 пикселей. Частота обновления экрана достигает 144 Гц. Пиковая яркость указана на уровне 900 нит.

Силовой базой стал чипсет MediaTek Dimensity 9300+ в паре с оперативной памятью LPDDR5X. Это делает планшет конкурентоспособным в плане производительности. Также стоит отметить систему охлаждения площадью 34 200 мм², которая помогает сохранять стабильность под нагрузкой. Для тех, кто любит работать или учиться, реализована функция удалённого доступа к компьютерам — как на базе Windows, так и macOS.

Большой аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 44 Вт, что должно обеспечить длительное время автономной работы даже при активном использовании. Однако точные данные о времени работы и полной комплектации пока не раскрыты.

На данный момент Vivo Pad5 представлен только в Китае, где цена зависит от региональных особенностей. Более конкретные данные о глобальном релизе и стоимости ожидают дальнейших объявлений от компании.

Это устройство — попытка Vivo предложить больше, чем просто таблетку с мощным чипом. Здесь собраны элементы игрового подхода, продуктивности и мобильности, что делает его интересным вариантом как для игроков, так и для пользователей, которым нужен надёжный помощник на каждый день.