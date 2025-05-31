Новинка предлагает современный дизайн, поддержку ИИ и длительное время автономной работы

Компания Tecno официально представила новый бюджетный смартфон Pova Curve 5G, который выделяется нестандартным для этой ценовой категории дизайном — у него изогнутый AMOLED-дисплей с радиусом кривизны 55°, диагональю 6.78 дюйма, разрешением 2436x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Это делает его одной из самых интересных новинок среди недорогих устройств с таким экраном.

Толщина телефона составляет всего 7.5 мм, а вес — 188.5 граммов, что делает его одним из самых тонких и лёгких в линейке Tecno. В плане защиты от внешних воздействий устройство имеет сертификат IP64, то есть оно защищено от пыли и брызг, но не предназначено для полного погружения в воду. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass 5, обеспечивающим базовый уровень прочности.

С точки зрения «начинки» — это MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, выполненный по техпроцессу 4 нм. Версии устройства комплектуются 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, без возможности расширения. Система работает на Android 15 с фирменной оболочкой HiOS 15. Производитель обещал один апдейт до Android 16 и два года обновлений безопасности.

Фотоаппарат у Pova Curve 5G простой: основная камера на 64 МП (сенсор Sony IMX682) и дополнительная на 2 МП для определения глубины. Зато фронтальная камера пока остаётся за кадром — точное разрешение не сообщается.

Ещё одна сильная сторона — аккумулятор. Его ёмкость составляет 5500 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 45 Вт. По данным производителя, он выдерживает более 1800 циклов заряда, что говорит о долговечности батареи. Также заявлена поддержка нескольких ИИ-функций: голосовое шумоподавление, автоматический ответ на звонки, перевод речи в текст и обратно, а также живые субтитры.

Дополнительно смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев под дисплеем, ИК-портом, NFC и стереодинамиками с Dolby Atmos. Доступен в трёх цветах: Magic Silver, Neon Cyan и Geek Black. Продажи в Индии начнутся 5 июня по цене от $187 до $199 за версии с 6 и 8 ГБ ОЗУ соответственно.

Tecno Pova Curve 5G — это попытка предложить больше, чем обычно ожидается от бюджетников. Он сочетает стильный внешний вид, хороший запас энергии и некоторые элементы премиальных решений, оставаясь при этом в доступной нише. И если вам нужен телефон с большим экраном, но без лишней платы за бренд, этот вариант может оказаться тем, что стоит рассмотреть.