Новинка предположительно получит процессор с кодовым названием S5E9955, ранее связанный с флагманскими чипами компании

На фоне приближающегося релиза Galaxy Z Flip7 появилась информация, которая противоречит традиционному подходу Samsung к выбору процессора для американского рынка. Согласно утечке от источника в Smartprix и GizmoChina, в прошивке устройства встречается обозначение «S5E9955», которое эксперты связывают с новым флагманским чипом Exynos 2500. Примечательно, что в описании также указано слово «USA», что указывает на возможное присутствие именно этого SoC в версии для Соединённых Штатов.

Ранее считалось, что Snapdragon 8 Elite будет использоваться в качестве основного чипа для американских покупателей, как это было в других флагманах. Однако судя по всему, Samsung решила пойти другим путём — возможно, из-за проблем с тепловыделением Snapdragon в тонких корпусах, как показала ситуация с Galaxy S25 Edge. В условиях ограниченного пространства и плотной компоновки, использование собственного чипа может стать решением, позволяющим лучше контролировать температурный режим и энергоэффективность.

Пока нет подтверждения, будет ли выпускаться версия со Snapdragon 8 Elite вообще. Также неизвестно, будет ли этот вариант доступен в других регионах. Но если информация верна, то Galaxy Z Flip7 станет первым устройством Samsung за последние годы, которое выйдет в США с Exynos внутри.

Ожидается, что официальный анонс состоится в июле вместе с другими складными смартфонами компании. До тех пор остаются вопросы: будет ли Exynos 2500 действительно эффективнее в плане терморегулирования и как он повлияет на производительность. Ответы станут ясны совсем скоро, когда компания раскроет карты перед своим следующим ходом в мире складных телефонов.