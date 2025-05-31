Устройства 25078PC3EG и 25078RA3EL прошли сертификацию в разных странах

На просторах регуляторных баз данных появилась информация о двух новых устройствах Xiaomi, которые могут быть выпущены под брендами Poco и Redmi. Модель 25078PC3EG была зарегистрирована в Евразийской экономической комиссии как часть линейки Poco. Это может быть долгожданный глобальный релиз Poco F7, который ранее считался переименованным Redmi Turbo 4 Pro.

Однако наряду с ней в FCC был замечен другой аппарат — 25078RA3EL. Его внешность уже частично раскрыта: у него V-образный вырез под фронтальную камеру, плоский экран и довольно толстые рамки вокруг дисплея. По предварительным данным, он работает на чипе с поддержкой 4G, имеет батарею на 6000 мА·ч с возможностью зарядки мощностью 33 Вт и оснащён 6.9-дюймовым дисплеем, что делает его чуть больше, чем популярные бюджетные модели вроде Poco C75.

Хотя точные названия и сроки анонса пока неизвестны, ясно одно: Xiaomi продолжает использовать стратегию перекрёстного брендинга, выпуская одну и ту же модель под разными именами в разных регионах. Такой подход позволяет компании охватить разные рынки с более гибкими позиционированиями.

Если информация подтвердится, то летом может начаться масштабное пополнение среднего и бюджетного сегментов. И если один из этих смартфонов получит HyperOS и современный дизайн, он может стать интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между ценой и функционалом.