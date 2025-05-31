Модель 25062RN2D прошла сертификацию и может выйти под брендом Redmi в июне

Новый смартфон от Xiaomi был замечен в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC) под обозначением 25062RN2D. Судя по всему, устройство относится к линейке Redmi, хотя официального названия пока нет. Оно зарегистрировано в нескольких региональных версиях, что указывает на возможность выхода в разных странах.

По имеющимся данным, новинка будет поддерживать 5G и Wi-Fi 6, а также поставляться с предустановленной операционной системой HyperOS 2.0. Варианты конфигураций включают 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной. Однако технические характеристики чипсета, экрана и камеры пока остаются неизвестными.

Ранее компания представила Redmi Turbo 4 Pro в Китае, а также обновила глобальную линейку Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Это делает появление нового среднего устройства логичным шагом, особенно если оно придёт на смену текущим моделям вроде Redmi Note 13 Pro+ или других.

Хотя точная дата релиза не объявлена, учитывая появление телефона в списках регуляторов, его могут представить уже в следующем месяце. Это может быть бюджетный или средний вариант для тех, кто ищет баланс между ценой и возможностями. А значит, Xiaomi продолжает последовательно обновлять свою линейку, расширяя выбор для пользователей по всему миру.