Смартфон предлагает топовую начинку в мини-корпусе с акцентом на автономность и производительность

Компания Vivo представила новый смартфон серии S — S30 Pro Mini. Это один из самых компактных флагманских телефонов на рынке, выполненный в прочном корпусе толщиной всего 7.99 мм и весом 186 граммов. Его размеры напоминают iPhone 16 Pro благодаря 6.31-дюймовому LTPO AMOLED-дисплею с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит при HDR.

Несмотря на умеренные габариты, внутри устройства спрятано немало интересного. Аккумулятор на 6500 мА·ч — это редкость для мини-флагманов. Зарядка поддерживается до 90 Вт через USB-C, что обеспечивает быстрое восстановление энергии. За основу взяли чипсет MediaTek Dimensity 9300+ — решение, которое позволяет работать на уровне актуальных топовых моделей, несмотря на более скромные размеры.

Тройная камера — ещё одна сильная сторона: основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией, перископный телеобъектив с 3x зумом и тоже 50 МП, а также фронтальная камера на 50 МП. Единственное слабое место — ультраширик с 8 МП, который не выделяется ни детализацией, ни шириной охвата.

Производительность поддерживается системой охлаждения с паровой камерой, что особенно важно при длительной нагрузке. Также устройство получило Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ИК-порт для управления техникой, NFC и новую версию фирменной оболочки Origin OS 5.

На данный момент модель доступна только в Китае. Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти стоит 2999 юаней (~$417) с учётом скидки. Топовая сборка с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти предлагается за 3499 юаней (~$486). Доступны четыре цвета: зелёный, белый, чёрный и фиолетовый.

Хотя точные сроки международного релиза пока не объявлены, можно сказать одно: Vivo S30 Pro Mini — это попытка собрать всё самое важное от флагманов в компактном корпусе, где каждый миллиметр работает на удобство, а каждая секунда заряда — на автономность.