Apple унифицирует дисплей Pro и базовых моделей, уменьшая рамки ради большего пространства

Компания Apple продолжает совершенствовать дизайн своих смартфонов, и в линейке iPhone 17 это проявится особенно заметно. Согласно данным от аналитика Ross Young, базовая модель iPhone 17 получит экран диагональю 6.27 дюйма — на 0.15 дюйма больше, чем у нынешнего iPhone 16. Это изменение не приведёт к увеличению физических размеров устройства: вместо этого Apple планирует сделать рамки вокруг экрана ещё тоньше, что позволит выиграть дополнительное пространство без потери удобства использования.

Это решение также затронет Pro-модели: iPhone 17 Pro будет иметь тот же экран, что и обычный iPhone 17, а его версия Max вырастет до 6.86 дюйма. При этом новая модель iPhone 17 Air заменит собой Plus-версию и предложит 6.55-дюймовый дисплей в корпусе, который станет самым тонким в истории компании — всего 5.5 мм толщины, что уже меньше, чем у Galaxy S25 Edge.

Важно отметить, что для обычного iPhone 17 дизайн останется практически без изменений, тогда как Pro-модели получат значительный редизайн. В частности, по информации источников, появится горизонтальная панель камер сверху — впервые с 2017 года, когда была представлена iPhone X. Эта часть дизайна будет общей для всех устройств линейки, хотя количество камер различается: у Pro — тройная система с LiDAR, а у Air — одна камера.

iPhone 17 Air может стать первой моделью с собственным модемом, что положит начало новому этапу в автономии производителя от сторонних комплектующих.