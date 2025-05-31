Компания отказывается от одного из самых узнаваемых элементов дизайна перед релизом

Незадолго до ожидаемого выхода Nothing Phone (3), компания сделала неожиданное заявление, которое шокировало фанатов: фирменный интерфейс Glyph, один из ключевых элементов дизайна и брендинга, больше не будет использоваться в новых смартфонах. Это подтверждается официальным тизером, опубликованным на странице компании в X, где светодиодные вспышки гаснут, уступая место чёрному фону.

Glyph Interface дебютировал в первой версии Nothing Phone и стал визитной карточкой бренда — это были светящиеся линии на задней панели, которые реагировали на уведомления, звонки и зарядку. Эта идея сочетала минимализм с технологичным внешним видом, а прозрачная задняя крышка позволяла видеть внутренние компоненты. Теперь, судя по всему, этот элемент исчезнет или будет заменён чем-то другим.

Хотя точных данных о новом подходе пока нет, некоторые предположения уже появились в сообществе. Пользователи высказывают мысль, что вместо индивидуальных светодиодов Nothing может перейти к более гибкому решению — например, к матричному дисплею на тыльной стороне. Такой подход был замечен в рекламных материалах Nothing OS 3.0 и в самом видео-тизере, где фоновые узоры напоминали точки, как на экранах из прошлого.

Это изменение может быть частью более широкого переосмысления концепции устройства. Возможно, компания решила сделать акцент на программном опыте, а не на аппаратной подсветке. Или же новый дизайн потребовал полного отказа от лишних деталей ради упрощения и долговечности.

Все ответы появятся только после официального анонса. Но уже сейчас ясно одно: Nothing продолжает удивлять, но не всегда в направлении, которого ждут её поклонники. А значит, следующий шаг компании — это попытка найти новое лицо, способное заинтересовать тех, кто любил Phone (1) и Phone (2), и при этом привлечь новых пользователей. Вопрос лишь в том, готов ли рынок к такому повороту.