Некоторые тесты демонстрируют, что обрезка изображения на Android-флагмане превосходит оптический зум Apple

На фоне постоянной гонки за качеством фотографий в смартфонах появился новый интересный поворот. По информации от YouTube-блогера Vadim Yuryev (канал Max Tech), Galaxy S25 Edge использует 200-мегапиксельный датчик основной камеры и при определённых условиях может превзойти даже 5-кратный оптический зум iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это стало возможным благодаря улучшенной технологии сенсорного кропа — то есть увеличению за счёт более высокого разрешения матрицы.

Самое удивительное — Samsung Galaxy S25 Edge не имеет традиционного телеобъектива, как его старший брат Ultra, но компенсирует это программно-аппаратными улучшениями. В некоторых тестах, как утверждает автор, чистота детализации при 4-кратном увеличении оказалась выше, чем у Apple, где используется оптика. Такие данные указывают на то, что подход с высокомегапиксельными сенсорами может быть эффективен даже без дополнительных линз.

Это вызвало интерес не только среди пользователей, но и у аналитиков рынка. Известно, что Apple до сих пор не использует 200-мегапиксельные датчики, сохраняя ставку на оптическую часть. Однако если Samsung убедительно доказывает, что цифровая обрезка может конкурировать или даже опережать оптику, это может стать причиной для пересмотра стратегии Купертино.

Тем временем в сети ходят слухи, что Apple уже тестирует подобные сенсоры для будущих iPhone. Особенно это было бы полезно для базовых моделей и версии iPhone 17 Air, которые, скорее всего, снова не получат полноценного телеобъектива. Если компания решится на установку 200-мегапиксельного сенсора, она сможет предложить конкурентный зум без усложнения конструкции.

Пока конкретного видео-сравнения нет, поэтому сложно делать окончательные выводы. Но сам факт того, что речь идёт о «превосходстве» сенсорного кропа над оптикой, говорит о серьёзном прогрессе в области вычислительной фотографии. А значит, следующий этап развития камер в смартфонах будет связан не только с новыми линзами, но и с ещё большими мегапикселями, которые позволяют видеть больше там, где раньше можно было лишь догадываться.