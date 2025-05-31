Команда выпустила финальный пакет контента, сосредоточившись на второй части

Студия FuturLab объявила о завершении жизненного цикла оригинальной игры *PowerWash Simulator*. После четырёх лет поддержки с момента выхода в ранний доступ в 2021 году и более чем 17 миллионов игроков по всему миру, компания выпустила последнее бесплатное обновление под названием *The Muckingham Files 6*, которое добавляет новые задания и локации.

С момента своего появления игра стала не просто хитом среди любителей спокойного геймплея, но и важным этапом в развитии самой студии. Как отмечают разработчики, *PowerWash Simulator* помог команде вырасти, расширить возможности и даже подготовиться к следующему проекту — *PowerWash Simulator 2*, который уже находится в разработке и намечен к выходу во второй половине 2025 года.

Это будет не просто продолжение, а полноценное обновление опыта. В студию пришли новые специалисты, что позволило улучшить игровую механику, графику и интерфейс. И хотя точные детали пока держатся в секрете, ясно одно: вторая часть обещает быть масштабнее, красочнее и ещё более расслабляющей, чем первая.

Для тех, кто играл с самого начала, или присоединился позже, это звучит как тёплое «спасибо». Для тех, кто ждёт новое поколение — как обещание большего. Такие игры, где главная задача — взять шланг и избавиться от грязи, редко становятся культовыми. Но *PowerWash Simulator* стал именно таким — и теперь готовит вторжение чистоты в цифровом формате нового поколения.