Кодзима считает такой формат устаревшим и сосредоточен на полноценной игре

Во время последнего выпуска своего радиошоу KOJI10, легендарный разработчик Hideo Kojima поделился своими мыслями о будущем продолжения Death Stranding 2: On the Beach. По его словам, студия Kojima Productions не планирует выпускать какие-либо эпизодические или постепенные дополнительные материалы (DLC) после релиза игры. Причину он объяснил просто: по его мнению, такая форма контентного обновления больше не соответствует времени.

Это заявление может разочаровать тех, кто ждал расширений сюжета в духе других крупных проектов. Однако сам Кодзима отметил, что возможно добавление небольших улучшений, исправлений и новых функций, которых не было в первой части. Но говорить о масштабном дополнении к игре не приходится — мини-эпизоды и дополняющий контент ему кажутся пережитком прошлого.

Интересно, что изначально вторая часть задумывалась как отдельное дополнение к оригиналу. Ещё несколько лет назад Кодзима хотел выпустить «версию 1.5» — расширенный режим, в котором действие разворачивалось бы на других континентах, а полётами там и не пахнуло. Но эти идеи были отложены, а затем полностью заменены на полноценный сиквел, который тоже столкнулся с трудностями — в том числе из-за пандемии.

Также стало известно, что в Death Stranding 2 был протестирован интересный геймплейный элемент — система волос и бороды. Игрок мог стричься, бриться и даже красить волосы перед зеркалом. Но эта механика была удалена, потому что главный герой Sam — не игрок, а персонаж, чей образ должен быть целостным и контролируемым разработчиками.

Хотя точный срок выхода Death Stranding 2 пока остаётся загадкой, ясно одно: это будет законченная история, без разбивки на эпизоды. И если раньше игры росли по частям, то теперь мир движется к цельному повествованию, которое можно пройти от начала до конца без пауз для платного дополнения.