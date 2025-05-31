Ещё одна известная голосовая актриса не вернётся к роли в перезапуске

Один из ключевых аспектов любой переосмысленной игры — это звук. И для фанатов Persona 4 стало неприятной новостью то, что Erin Fitzgerald, актриса, озвучивавшая Чие Сатонаку в большинстве предыдущих частей серии (кроме оригинального релиза на PlayStation 2), не будет участвовать в записи к ремейку этой игры.

Fitzgerald подтвердила информацию через свой аккаунт Bluesky, отметив, что её не приглашали возвращаться к роли. Это совпадает с предыдущим сообщением о том, что и Yuri Lowenthal не сыграет Ёсукэ Ханамура, как он делал это ранее. Таким образом, становится ясно: если проект находится в разработке, то он будет использовать совершенно новый голосовой состав.

Это решение не выглядит неожиданным, ведь именно так Atlus подходила к ремейку Persona 3 Reload, где тоже был применён новый подход к дубляжу. Возможно, компания считает, что обновление голосов поможет сделать игру более современной и доступным продуктом для новых игроков.

Хотя официального анонса Persona 4 Remake пока нет, слухи о его существовании множатся. Если проект действительно появится до выхода Persona 6, то его могут представить уже этим летом — например, на одном из июньских шоукейсов, таких как Summer Game Fest 6 июня или Xbox Games Showcase 8 июня. SEGA, являющаяся издателем серии, также участвует в организации этих мероприятий, что делает их логичными площадками для раскрытия информации.

Для тех, кто ценил старые голоса, это может стать потерей. Но для команды разработчиков важно создать игру, которая будет звучать свежо и соответствовать новым стандартам. И хотя некоторые детали прошлого остаются в прошлом, возможно, новые голоса помогут игре обрести новое дыхание.