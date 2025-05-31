Обновление Radeon Software 25.10.1 открывает возможности новых видеокарт на открытых системах

Компания AMD продолжает развивать экосистему своих видеокарт, выпустив обновление Radeon Software for Linux версии 25.10.1. Оно добавляет поддержку сразу трёх важных моделей: Radeon RX 9060 XT, AI PRO R9700 и RX 9070 GRE. Это особенно важно для пользователей, которые предпочитают работать в среде с открытым кодом.

Интересно, что две из упомянутых видеокарт ещё не вышли официально. Образцы RX 9060 XT и RX 9070 GRE уже демонстрировались на стендах Computex 2025, а теперь получили и программную поддержку. Обновление вышло в тот же день, когда компания объявила о планах обеспечить совместимость ROCm для новых продуктов. Это говорит о стратегическом подходе к интеграции аппаратной и программной части.

Особое внимание вызывает RX 9070 GRE, который пока доступен только на рынке Китая. Его появление в глобальной продаже остаётся под вопросом, хотя его предшественник, RX 7900 GRE, ранее также стартовал в ограниченном регионе, а затем стал доступен шире.

Для RX 9060 XT драйверы готовы заранее — почти за две недели до ожидаемого начала продаж модели с 16 ГБ памяти. Это позволяет разработчикам и энтузиастам уже сейчас тестировать производительность и стабильность в Linux-среде.

Также стоит отметить Radeon AI PRO R9700 — профессиональная модель с 32 ГБ GDDR6, ориентированная на задачи машинного обучения и вычислений. Её запуск ожидается в июле, и наличие драйверов заранее указывает на серьёзный подход к подготовке продукта к выходу.

Это обновление — не просто технический шаг, а сигнал: AMD активно работает над тем, чтобы её новые решения были доступны не только в Windows, но и в мире Linux. Такой подход может привлечь внимание разработчиков, исследователей и владельцев рабочих станций, которым важна гибкость и открытость платформы.