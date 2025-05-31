Компания AMD продолжает развивать экосистему своих видеокарт, выпустив обновление Radeon Software for Linux версии 25.10.1. Оно добавляет поддержку сразу трёх важных моделей: Radeon RX 9060 XT, AI PRO R9700 и RX 9070 GRE. Это особенно важно для пользователей, которые предпочитают работать в среде с открытым кодом.
Интересно, что две из упомянутых видеокарт ещё не вышли официально. Образцы RX 9060 XT и RX 9070 GRE уже демонстрировались на стендах Computex 2025, а теперь получили и программную поддержку. Обновление вышло в тот же день, когда компания объявила о планах обеспечить совместимость ROCm для новых продуктов. Это говорит о стратегическом подходе к интеграции аппаратной и программной части.
Особое внимание вызывает RX 9070 GRE, который пока доступен только на рынке Китая. Его появление в глобальной продаже остаётся под вопросом, хотя его предшественник, RX 7900 GRE, ранее также стартовал в ограниченном регионе, а затем стал доступен шире.
Для RX 9060 XT драйверы готовы заранее — почти за две недели до ожидаемого начала продаж модели с 16 ГБ памяти. Это позволяет разработчикам и энтузиастам уже сейчас тестировать производительность и стабильность в Linux-среде.
Также стоит отметить Radeon AI PRO R9700 — профессиональная модель с 32 ГБ GDDR6, ориентированная на задачи машинного обучения и вычислений. Её запуск ожидается в июле, и наличие драйверов заранее указывает на серьёзный подход к подготовке продукта к выходу.
Это обновление — не просто технический шаг, а сигнал: AMD активно работает над тем, чтобы её новые решения были доступны не только в Windows, но и в мире Linux. Такой подход может привлечь внимание разработчиков, исследователей и владельцев рабочих станций, которым важна гибкость и открытость платформы.