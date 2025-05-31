Утечка данных указывает на схожие размеры разъёма LGA1954 с предыдущими поколениями

В сети появилась информация, которая может обрадовать пользователей Intel. Согласно утечке, связанной с недавними документами от NBD, процессоры семейства Nova Lake-S (или NVL-S), которые должны прийти на смену современным Core Ultra Arrow Lake-S, будут использовать новый сокет LGA1954. Однако, несмотря на изменение разъёма, его физические размеры могут быть почти идентичны тем, что применялись ранее — 45×37.5 мм.

Это значит, что многие существующие кулеры, созданные под платформы LGA1851 и LGA1700, могут подойти для новых процессоров без необходимости полной замены системы охлаждения. Это важное преимущество для тех, кто планирует апгрейд, ведь переход на новое поколение не всегда должен означать замену всего компьютера.

При этом стоит отметить, что хотя количество контактов в LGA1954 увеличится, сам форм-фактор останется близким к предыдущему. Это позволяет говорить о некотором удобстве для энтузиастов, в то время как AMD продолжает позиционировать AM5 как долгосрочное решение с поддержкой до 2027 года и далее.

Судя по всему, выпуск новых процессоров намечен примерно на 2026 год, а их производство будет осуществляться по технологии 2 нм с участием TSMC. Таким образом, Intel делает шаг вперёд в плане вычислительных возможностей, но пытается минимизировать сложности, связанные с совместимостью железа.

Если информация подтвердится, это станет хорошей новостью для тех, кто ценит возможность модернизации без лишних трат. В мире, где технологии быстро меняются, такая преемственность становится редкостью и большим преимуществом.