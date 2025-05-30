Разные настройки мощности и тактовых частот позволяют выбрать подходящую производительность

NVIDIA пока не представила официально GeForce RTX 5050 Mobile, однако данные о её характеристиках продолжают просачиваться из разных источников. Один из них — Acer, которая временно разместила информацию о предстоящих моделях своих игровых ноутбуков серии Nitro AI с этой видеокартой, на официальной странице с техническими спецификациями. Хотя данные позже удалили, они успели попасть в открытое поле.

Согласно этим данным, три модели — Nitro AI 16, 16S и 18 — могут быть оснащены мобильной RTX 5050. При этом будет доступно сразу несколько вариантов теплового пакета (TGP). Видеокарта может работать на уровнях мощности от 50 до 100 Вт, а с активным оверклокингом — даже до 115 Вт. Тактовые частоты варьируются от 1500 МГц в базовой версии до 2550 МГц в самой «горячей» конфигурации. С учётом заводских разгонов некоторые версии способны достигать 2650 МГц.

Некоторые эксперты считают, что RTX 5050 Mobile будет построена на GB206, тогда как другие указывают на возможное использование GB207, уже встречавшийся в более старших моделях.

Тем временем, Lenovo уже случайно раскрыла ценник на один из своих будущих ноутбуков с этой видеокартой — около £1150 с учётом налогов.