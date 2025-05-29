По данным инсайдеров, AMD сворачивает выпуск популярного чипсета B650, а цены на B850 могут упасть после распродажи старых запасов.

Согласно последним данным от инсайдеров на китайском форуме Bobantang, AMD официально уведомила партнеров-производителей материнских плат о прекращении выпуска чипсета B650. Этот популярный вариант для бюджетных сборок на базе процессоров Ryzen 7000, 8000G и 9000 серий, представленный еще в 2022 году, вскоре может исчезнуть с прилавков.

Хотя его преемник, чипсет B850, уже появился в продаже в начале этого года, более высокая цена и незначительные улучшения по сравнению с B650 не вызвали ажиотажа среди покупателей. Тем временем такие производители, как ASUS, ASRock, Colorful и Sapphire, продолжали выпускать новые модели материнских плат на B650, в основном в форм-факторе microATX.

По прогнозам инсайдеров, запасы B650 на складах останутся значительными до третьего квартала 2025 года, но со временем станут сокращаться, особенно в сегменте B650M. Ожидается, что после полного исчерпания остатков B650 цены на B850 могут снизиться — вероятно, уже к четвертому кварталу этого года. Это может сделать новый чипсет более привлекательным для тех, кто пока не спешит с апгрейдом.