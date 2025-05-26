Компания представила не только топовый Gen5 чип с почти рекордными скоростями, но и решения для бюджетного сегмента вроде E31T без внешней памяти

На стенде Phison в рамках выставки Computex 2025 можно было заметить сразу несколько интересных решений в сфере хранения данных. Одним из самых заметных стал E28 — новый контроллер для M.2 NVMe-накопителей поколения Gen5. Он выполнен по техпроцессу 6 нм и способен почти дотягивать до скорости 15 ГБ/с при последовательном чтении, что уже близко к теоретическому пределу PCIe 5.0 x4.

Во время демонстрации специалисты запустили тест через CrystalDiskMark и получили 14 942 МБ/с в чтении и 14 149 МБ/с в записи, что пока является лучшим результатом среди потребительских решений. Это выше, чем у некоторых флагманских моделей Samsung или Western Digital. Хотя точные цифры могут меняться в зависимости от прошивки и используемой памяти, но факт остаётся фактом — рынок начинает подходить к пределу возможностей текущего интерфейса.

Ещё один интересный момент — это выход E31T, который рассчитан на компактные форматы M.2-2242 и 2230. Это DRAMless-контроллер, созданный для устройств, где важны низкая стоимость и энергоэффективность, а не максимальная скорость. То есть, для системы на основе нетбука, мини-ПК или бюджетной сборки такое решение может стать хорошим вариантом. При этом он всё ещё предлагает приличную производительность, особенно если сравнивать с тем, как работают старые контроллеры в этой нише.

Выпуск первых SSD на базе E28 намечен на ближайшие недели. Уже к лету можно ожидать появления этих накопителей под разными брендами. Например, такие чипы могут использовать Corsair, Patriot или даже Integral, которые давно сотрудничают с Phison.

Особенно интересно будет посмотреть, как именно будут реализованы термоотвод и стабильность работы при таких скоростях. Пока же сложно сказать, справится ли конструкция с троттлингом лучше, чем некоторые модели вроде Samsung 990 Pro или WD Black SN850X, которые тоже бьются за этот уровень.