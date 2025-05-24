На стенде компании можно было увидеть DDR5-модули до 9600 MT/s, ёмкостью до 48 ГБ и новые портативные накопители для хранения данных.

Patriot Memory отметила 40-летие компании демонстрацией свежих продуктов в рамках выставки Computex 2025. В их числе — новая линейка DDR5-памяти, включая флагманскую серию Viper Xtreme 5 и особое издание, посвящённое юбилею. Также компания представила обновлённую линейку внешних SSD, которая дополняет экосистему для геймеров, мобильных пользователей и энтузиастов.

Среди наиболее заметных решений — Viper Xtreme 5 CKD RGB с частотой до 9600 МТ/с. Для сравнения, стандартные планки вроде Corsair Vengeance LPX или Crucial DDR5 Ballistix пока не поднимаются выше 7200–8000 МТ/с без разгона. Также доступны CKD CSODIMM-комплекты до 32 ГБ с тактовой частотой 7200 МТ/с, адресованные в первую очередь одобренным пользователям и сборщикам ПК «своими руками».

Не обошлось и без специального издания — 40th Anniversary Limited Edition. Объём — до 48 ГБ на один модуль, а скорость — до 8000 МТ/с.

PDP31 — переносной SSD с интерфейсом USB-C, скоростью до 1000 МБ/с и ёмкостью до 2 ТБ. С прозрачным окном в корпусе, через которое видно внутреннюю начинку.

Другой интересный продукт — Viper EV330, чехол для M.2-накопителей формата 2230, который обещает до 10 Гбайт в секунду передачи данных. В основе — ударопрочный корпус с силиконовым бампером.

Ещё одна новинка — PVP30, ультракомпактный SSD с двумя интерфейсами: USB-A и USB-C. Скорость чтения и записи тоже достигает 1000 МБ/с, но без дополнительных функций вроде водонепроницаемости. Зато он дешевле и проще в использовании.