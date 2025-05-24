Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
APNX представила на Computex 2025 два новых корпуса — V2 и V2-F с поддержкой BTF
Компания APNX показала сразу несколько решений: от стильных корпусов с продвинутым охлаждением до компактных блоков питания с гарантией на 10 лет

На стенде APNX в рамках выставки Computex 2025 можно было заметить два новых корпуса — V2 и V2-F, а также блоки питания. V2-F принимает до двух радиаторов по 360 мм и до тринадцати вентиляторов 120 мм.

Оба корпуса поддерживают матплаты с обратным расположением разъёмов (BTF), что позволяет аккуратно спрятать провода за материнской платой. Есть сменные лотки под БП и HDD, а также возможность установить СВО как вертикально, так и горизонтально.

Если говорить о блоках питания, то компания представила две серии: MAX G1 и DELUXE G1. Первая — это 80 Plus Platinum, полностью модульный, с японскими конденсаторами и вариантами на 850, 1000 и 1200 Вт. Вторая — DELUXE G1, чуть ниже по уровню, с 80 Plus Gold, неполной модульностью и мощностью от 650 до 850 Вт. Обе линейки соответствуют стандартам ATX v3.1 и PCIe 5.1, а их размеры — 150x86x140 мм. И самое интересное — обещанный срок службы: 100,000 часов MTBF и десятилетняя гарантия.

Выпуск запланирован на вторую половину 2025 года.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apnx
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новый уникальный мост через Обь
6
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
2
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
4
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
8
МТЗ в начале июня впервые представит свой мощный трактор BELARUS 5425
+
Эксперты назвали основные признаки наличия шпионского ПО на телефоне
+
Флагманский чип Xiaomi должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite
+
Россия в апреле поставила в Китай алюминия на рекордную сумму
2
ЕС восстановит пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины
+
OnePlus 15 будет оснащён плоским экраном с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
+
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
В первых обзорах видеокарта GeForce RTX 5060 была названа устаревшей
1
TNI: Россия и Китай способны обнаруживать стелс-истребители F-35
+
Энтузиаст создал кабель питания с предохранителями для GeForce RTX 4090
1
Мышь Pulsar Feinman F01 выпустят в фирменных цветах Noctua и со встроенным вентилятором
+
ViewSonic выпустила 27-дюймовый QD-OLED-монитор XG273-4K-OLED с разрешением 4K и частотой 240 Гц
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
117
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
6
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
23
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
18
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
6
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
+

Сейчас обсуждают

Ренат Ахтамянов
12:58
Дааа, батлфилд на голову выше всегда была этой колды
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
4pokalin
12:53
Расскажи лучше кто европу из говна поднял, мыться например научил ?
AMD заявляет, что RX 9060 XT с 8 ГБ будет достаточно большинству игроков
Фельдшер
12:51
то что ты постоянно срешся ни кого не волнует, срись дальше. Ты же в гавне для своего удовольствия!?)
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
4pokalin
12:50
Очередные китайские сказки, они даже двигатели для пятого поколения нормальные делать не научились какое им шестое.
Новый французский авианосец вооружат устаревшими истребителями Rafale
Alex Look
12:46
А если бы сразу ( лучше – в 40-х ) не орали 'дорого', а строили тоннель — проблемы бы не было. И за куда меньшую сумму (с учётом 'всех инфляций'). И сейчас будет дешевле, чем потом ...
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
Фауст Гете
12:44
Мне вообще насрать на тебя и твои загоны с амд. Ты неадекватный реверс Хейтер.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Тут Там
12:34
Этим будут пользоваться хакеры когда мы научимся телепортации, будут портить конечный продукт, а наркобароны будут превращать все в белый порошок.
Учёные смогли превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере, но только на короткое время
Chatо - bоt
12:34
>Министр обороны страны Антти Хяккянен в своём заявлении отметил, что предполагаемое нарушение расценивается "серьёзно". Надеюсь, и обкакались со страху финики серьёзно.
Финляндия заявила о нарушении своего воздушного пространства военными самолётами РФ
Фельдшер
12:26
Ебанушка тупая, покупай и дальше жигули в базовой комплектации. За любую сумму. Что они еще могут предложить?))) Слезы и сопли амд фанатиков за 20 лет тут изрядно утомили. А реальных в/карт так и не б...
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Фельдшер
12:21
Зачем улицы, ссыкло - лучше сразу на передок дефаршироваться.
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем