Компания APNX показала сразу несколько решений: от стильных корпусов с продвинутым охлаждением до компактных блоков питания с гарантией на 10 лет

На стенде APNX в рамках выставки Computex 2025 можно было заметить два новых корпуса — V2 и V2-F, а также блоки питания. V2-F принимает до двух радиаторов по 360 мм и до тринадцати вентиляторов 120 мм.

Оба корпуса поддерживают матплаты с обратным расположением разъёмов (BTF), что позволяет аккуратно спрятать провода за материнской платой. Есть сменные лотки под БП и HDD, а также возможность установить СВО как вертикально, так и горизонтально.

Если говорить о блоках питания, то компания представила две серии: MAX G1 и DELUXE G1. Первая — это 80 Plus Platinum, полностью модульный, с японскими конденсаторами и вариантами на 850, 1000 и 1200 Вт. Вторая — DELUXE G1, чуть ниже по уровню, с 80 Plus Gold, неполной модульностью и мощностью от 650 до 850 Вт. Обе линейки соответствуют стандартам ATX v3.1 и PCIe 5.1, а их размеры — 150x86x140 мм. И самое интересное — обещанный срок службы: 100,000 часов MTBF и десятилетняя гарантия.

Выпуск запланирован на вторую половину 2025 года.