На стенде Bitspower показали линейку Nebula с персонализированными водоблоками под конкретные модели, включая ASUS Astral, TUF и XFX Mercury

На Computex 2025 компания Bitspower представила новую серию водоблоков под названием Nebula, рассчитанную на последние поколения видеокарт. Появились решения под RTX 50-й серии NVIDIA и Radeon RX 9000 от AMD, включая самые топовые варианты вроде RTX 5090 Founders Edition. Например, модель BPM-VG5090FE разработана именно под этот чип, но есть и другие версии под индивидуальные сборки: ASUS ROG Astral (BPM-VG5090ASA), TUF Gaming (BPM-VG5090ASF) и даже MSI Trio (VG5080MT).

Также появились водоблоки под RX 9070 XT, в том числе под платы, которые отличаются от референса. Например, VGM-X9070XT создан под стандартную PCB от AMD, а вот VGM-X9070X16 адаптирован под XFX Mercury OC, где плата немного изменена.

Показали и водоблоки для процессоров Intel LGA7529, предназначенные для серверов формата 3U, где нужно охлаждать мощные Xeon 6 Granite Rapids с тепловым пакетом до 500 Вт. Это не просто AIO-СВО, а закрытый контур с насосом и радиатором, который может работать как часть более крупной системы.

Кроме того, показали материнские моноблоки CPU+VRM, которые подходят под конкретные модели плат. Такие решения уже давно используются энтузиастами, например, у EKWB или Alphacool, но здесь Bitspower делает акцент на простоту установки и совместимость с современными системами, особенно с учётом роста мощности VRM на новых платформах. Также добавили распределительные пластины и pump-reservoir combo.

Выпуск запланирован на вторую половину 2025 года. Точные даты пока не объявлены, но если судить по предыдущим релизам, то первые партии появятся к осени.