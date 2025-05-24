Новые решения от AeroCool: от моделей с десятью слотами под вентиляторы до интеграции пиксельного дисплея для контроля за состоянием системы.

На стенде AeroCool в рамках Computex 2025 можно было заметить сразу три новых корпуса. Среди них — D520A, P500A и P500B-Digi, каждая из которых предлагает нечто своё. Все они поддерживают обратные разъёмы на материнских платах.

Самый интересный из представленных — P500B-Digi. У него две панели из закалённого стекла (передняя и боковая), которые можно снять одним движением. Всё это дополнено пиксельным экраном, который показывает данные о времени, температуре ЦП и видеокарты, потреблении энергии. Туда же можно установить два 360-миллиметровых СВО сверху и сбоку, плюс до десяти вентиляторов 120 мм. В комплекте уже идут три ARGB-вентилятора с магнитным креплением спереди и один обычный сзади.

Если говорить о других моделях, то D520A выделяется своей вместительностью. У неё двенадцать слотов под вентиляторы, решётка из перфорированного металла спереди и усиленный доступ к радиаторам. Зато P500A — более лаконичная версия. У неё девять слотов под кулеры, две изогнутые стеклянные панели спереди и сверху, а также система шумоподавления через PSU-экран и опору под тяжёлые GPU.

Выпуск запланирован на следующие месяцы. До этого нужно дождаться официального объявления цен. Но если судить по предыдущему опыту, то D520A и P500A будут в среднем сегменте ($90–$130), тогда как P500B-Digi может быть чуть выше — около $150, из-за встроенного экрана и конструкции.