Новые данные о видеокарте раскрыты через Kopite7Kimi — у неё тот же чип, что и у обычной версии, но больше памяти и немного выше энергопотребление

Обновленная RTX 5080 давно муссировалась в слухах. Но теперь появилась информация о её Super-версии. Согласно данным от известного инсайдера Kopite7Kimi, который часто оказывается прав, GPU будет основан на чипе GB203-450-A1, немного отличающемся от базовой RTX 5080 (GB203-400-A1). При этом число CUDA-ядер такое же — 10,752, то есть вычислительная часть не увеличена.

Зато объем памяти вырос. У RTX 5080 Super будет 24 ГБ GDDR7, что уже ближе к профессиональным решениям, чем к игровым. Это может быть важно, особенно если ты запускаешь современные проекты с высокими текстурами, например, Cyberpunk 2077 Ultra или Hogwarts Legacy с модами. Да, не все игры пока требуют этого объема, но рендеринг, ИИ-тренировки и видеомонтаж уже сейчас могут оценить такой запас.

TDP при этом подняли до 400 Вт и выше, особенно в заводских разгонах. То есть, даже если ты просто меняешь карты внутри корпуса, нужно быть готовым к мощному БП и хорошему охлаждению. Например, блок питания лучше брать от 750–850 Вт, иначе можно попасть на троттлинг, когда карта начинает терять производительность из-за перегрева.

Судя по всему, это тоже не последний шаг NVIDIA. Если они действительно начали использовать GDDR7 в 3ГБ-чипах, то другие Super-карты, например, RTX 5070 Super с 18 ГБ VRAM, могут появиться вскоре. Хотя некоторые источники говорят, что основное внимание компании смещено на AI-проекты и серверные GPU, всё равно рынок геймеров остаётся важным. Особенно если сравнивать с тем, как MediaTek Dimensity 9400e обходит Snapdragon 8s Gen 4 в тестах, а AMD Radeon AI PRO R9700 делает ставку на локальные ИИ-вычисления.

Выпуск планируется во второй половине 2025 года. До этого стоит ждать официального анонса, новых моделей от ASUS, Gigabyte и MSI, а также сравнения с Radeon RX 9060 XT и Snapdragon X Elite NPU, которые тоже пробуют себя в задачах вне традиционных игр.