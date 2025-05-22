Новый флагманский процессор от Xiaomi может составить конкуренцию Qualcomm, но реальные тесты на энергоэффективность и термоотвод пока неизвестны

Выпуск Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra ознаменовался появлением нового собственного процессора Xring O1, который компания разработала внутри, без использования решений других брендов. Это уже не первый случай, когда производитель смартфонов пытается выйти со своим SoC в топовый сегмент. Достаточно вспомнить Apple, Samsung и Huawei. Теперь очередь дошла и до Xiaomi.

В Сети появилось видео, где сравнивается работа Xring O1 в Xiaomi 15S Pro и уже знакомого Snapdragon 8 Elite в Xiaomi 15 Pro. По данным AnTuTu, новичок набрал 2,535,163 балла, тогда как старший модель Xiaomi 15 Pro с чипом Qualcomm — 2,515,259. Разница незначительная, но важен сам факт.

Однако уже известно, что тот же будущий RedMagic 10S Pro+ должен показывать больше 3,15 млн баллов, а это значит, что Xring O1 не станет безусловным лидером в этом тесте.

И всё же стоит учитывать: это предварительный результат. Возможно, производитель ещё не активировал все режимы разгона или не включил полноценную оптимизацию. Также нет данных о том, как именно он будет вести себя под нагрузкой. Snapchat, Genshin, камера, многозадачность — всё это влияет на реальную стабильность, а не на то, сколько баллов наберёт в AnTuTu.

Судя по всему, Xring O1 сделан по техпроцессу, который позволяет ему быть чуть быстрее в работе, чем Snapdragon. Но если сравнивать с другими решениями, например, с MediaTek Dimensity 9400e или Samsung Exynos 25, то пока сложно сказать, кто окажется в лидерах. Видео было удалено с YouTube-канала, но копии всё ещё гуляют в китайских соцсетях.