Новые флагманские модели Garmin для спортсменов: Forerunner 970 на $749 и 570 за $550, а также ремешок HRM 600 за $170

Garmin официально начала продавать Forerunner 570 и Forerunner 970. Оба устройства вышли одновременно, как и HRM 600, который стоит $169.99 и пока доступен только через официальные каналы. Это не просто обновление дизайна, а серьёзный шаг вперёд в плане точности трекинга, управления данными и интеграции с мобильным приложением.

Forerunner 570 — более доступная модель, стоимостью $549.99. Она имеет экран 42 и 47 мм, три варианта оформления корпуса. Подходит тем, кто хочет получить надёжный инструмент для бега, плавания и велосипеда, без излишеств вроде большого экрана или тяжёлых функций. Для любителей простоты — это логичный выбор. Особенно если ты не готов переплачивать за лишние детали.

Forerunner 970 — это уже флагман, цена которого достигает $749.99. Он повторяет размер 47 мм от 965, но получил новые датчики и улучшенную работу с картами. Внутри больше внимания к тренировкам на основе сердечного ритма, что важно, особенно если использовать его вместе с HRM 600. Правда, по сравнению с предыдущим поколением, он стал на 50% дороже, что может смутить тех, кто ждал снижения цен.

HRM 600 — это новый уровень контроля над нагрузкой. Он умеет отслеживать частоту сердца в сложных условиях, например, при интенсивном беге или под водой. Также добавили поддержку VO2 Max, стресс-оценку и интеграцию с другими устройствами. То есть, не просто ремешок, а полноценный элемент экосистемы, где данные о здоровье собираются и анализируются в реальном времени.

Выпуск обоих часов и нового датчика — сигнал рынку. Garmin делает ставку на профессиональный спорт и точность данных, в то время как другие бренды, вроде Whoop или Fitbit, пробуют себя в направлении безопасности и медицинского анализа. Но если тебе важны кардио, восстановление и детальная проработка тренировок, тогда да, эти часы могут тебя заинтересовать.