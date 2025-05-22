Компания CD Projekt RED трудится над проектом Orion. В этом проекте игроков ожидает не только Найт-Сити, но и второй город, выполненный в стиле урбанистического упадка.

CD Projekt RED продвигается в разработке Project Orion, который будет следующим полноценным проектом после Cyberpunk 2077 и его масштабного обновления Phantom Liberty. По данным инсайдеров и подтверждению от самого создателя вселенной Майка Пондсмита, игра предложит не только Найт-Сити, но и второй игровой мегаполис, который описывается как «Чикаго, но всё пошло не так». Такое сравнение намекает на более реалистичный, менее глянцевый подход к дизайну мира.

Пондсмит, автор оригинальной вселенной Cyberpunk, рассказал об этом в рамках Digital Dragons 2025. Он отметил, что, хотя напрямую не участвует в работе над игрой, ему показывают черновики сюжета и концепты окружения. Во время одного из таких просмотров он увидел новый городской район, где атмосфера отличалась от той, к которой привыкли фанаты.

Это не Blade Runner. Скорее, это больше похоже на то, как будто кто-то взял Чикаго и начал запускать его через симуляцию, где всё пошло не совсем правильно.

Вместо ещё одной версии сверкающих небоскрёбов и японских корпораций, в Project Orion решили добавить городскую среду, которая выглядит «ближе к земле». То есть, меньше «гламурного» будущего, больше социального напряжения, руин и сложных человеческих отношений внутри умирающего мегаполиса.

Если сравнивать с предыдущими работами CDPR, то можно заметить, что они начали экспериментировать с локациями. Например, в The Witcher 3 было несколько уникальных регионов, каждый со своей эстетикой и структурой. А в Cyberpunk 2077 основное внимание сосредоточили на одном городе, пусть и очень большом. Теперь же они расширяют горизонты. И если новый город действительно будет таким, каким его видит Пондсмит, тогда да — это может стать одним из самых зрелых шагов студии за последние годы.