Adreno Control Panel в бете: пользователи могут менять настройки и немного поднимать FPS, но это пока не DLSS или FSR

Qualcomm представила Adreno Control Panel для своих процессоров Snapdragon X Elite, которая позволяет пользователям изменять параметры графической подсистемы. Это похоже на то, что уже давно доступно в NVIDIA (Control Panel) и AMD (Adrenalin), только здесь речь о том, чтобы сделать возможным запуск современных игр на ноутбуках с интегрированным GPU. До этого такие функции были недоступны для ARM-устройств. Теперь же можно настраивать текстуры, фильтрацию, лимитировать частоту кадров, а также создавать профили под конкретные игры, чтобы добиться лучшей производительности.

Это важный шаг, особенно если учесть, что ранее Snapdragon X Elite воспринимали как платформу больше для работы, чем для игр. Да, в теории он мог тянуть проекты вроде Baldur’s Gate 3 или Control, но там приходилось ставить минимальные настройки, чтобы получить около 30–40 кадров в секунду. А теперь есть шанс чуть увеличить этот показатель за счёт Video Super Resolution — технологии, напоминающей DLSS от NVIDIA или FSR от AMD. То есть картинка масштабируется с помощью ИИ, а значит, можно запускать игры даже с высокими настройками без сильного падения FPS.

Пока всё это находится в стадии бета-версии, и полноценный выпуск ещё не состоялся. Но желающие могут скачать её с официального сайта Qualcomm. По заявлению компании, интерфейс работает примерно так же, как и другие графические панели: можно менять режимы фильтрации, настраивать сглаживание, контролировать температуру и нагрузку. Только вот адаптирована она под мобильные ARM-устройства, где раньше таких возможностей не было. Например, у Apple M3 тоже нет аналогичных настроек. Так что это действительно новый уровень контроля для Windows на ARM.

Snapdragon X Elite — это всё ещё интегрированный GPU, который не сравнится с дискретными видеокартами. Даже с активированным Video Super Resolution результат остаётся в рамках низкой-средней детализации, зато даёт возможность запускать проекты вроде Cyberpunk 2077 или Hogwarts Legacy, пусть и с компромиссами. Для тех, кто хотел играть на Surface Pro X или других ARM-ноутбуках, это хороший сигнал. Хотя для серьёзного гейминга такие устройства пока не подходят.