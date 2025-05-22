Процесс разработки Death Stranding 2: On the Beach для PlayStation 5 был упрощён благодаря быстрой загрузке и гибкости, которые предоставили художникам больше свободы в работе. Однако это также создало дополнительные трудности для программистов.

Главный технический специалист Kojima Productions Такеши Сакамото поделился мнением о том, как изменилась разработка игр при переходе с PlayStation 4 на PlayStation 5. По его словам, разница в технической мощности между поколениями не такая уж большая, но сам процесс создания проекта стал проще. Особенно это касается работы художников и дизайнеров уровней.

Самый заметный плюс от PS5 — быстрая загрузка. Это уже давно стало стандартным аргументом в пользу нового поколения. Но, кроме этого, по словам Сакамото, работа над миром стала эффективнее. Артисты получили больше свободы, меньше ограничений при создании локаций. Не нужно было выдумывать обходные пути, чтобы всё работало. То есть, если раньше дизайнеры должны были думать не только о стиле, но и о том, как именно система потянет уровень, то теперь они могут просто строить то, что задумали.

Когда художники работают без рамок, возникает проблема: как всё это запустить без тормозов. И если ты делаешь игру вроде Death Stranding 2: On the Beach, где важна атмосфера и детализация, то такие вызовы становятся особенно острыми. Сакамото даже отметил, что в какой-то момент артисты начали «улетать» в свои идеи, и команде пришлось «ловить» их обратно.