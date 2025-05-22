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ddr22
PNY обновила серию видеокарт Iron Core RTX
Новинки PNY включают топовые видеокарты с тройным охлаждением и RGB, а также ультракомпактную RTX 5060 с одним вентилятором

На стенде PNY в рамках Computex 2025 можно было заметить сразу несколько интересных решений на базе новых GPU NVIDIA. Среди самых заметных — GeForce RTX 5090 и RTX 5080 из серии Iron Core, выполненные в трёхслотовом формате с полностью хромированными радиаторами и RGB-подсветкой. Также показали RTX 5070 Ti Silver с радиальным кулером и Mini RTX 5060 — компактный вариант для небольших корпусов.

Iron Core RTX 5090 и 5080 имеют 3-вентиляторное охлаждение, металлический каркас, полный покрытие PCB, а также один 16-пиновый разъём питания (12V-2x6). Внешне они выглядят довольно дорого, особенно в сочетании с хромированным радиатором и подсветкой, которая может менять цвет через приложение. 

Особый акцент сделан на материалы и покрытия. Сейчас на выставке были демо-образцы, которые легко собирают отпечатки пальцев. Но по заявлению PNY, в релизной версии появится специальное покрытие, которое должно отталкивать жир и пыль. Ещё одна интересная модель — RTX 5070 Ti Silver. У неё два слота, есть полный металлический экран, но нет RGB. Зато весь корпус покрыт тем же хромом. 

Меньше всего внимания получила RTX 5060 Mini. Это однослотовая карта с одним вентилятором, которая должна хорошо работать в малых корпусах. Особенно если учесть, что даже в таком размере сохранили полную совместимость с PCIe Gen5 и мощный VRM.

Выпуск Iron Core запланирован на осень 2025 года. Точные даты пока не объявлены.

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#pny
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